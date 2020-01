München (ots) - Andrea Berg erhielt in zwei Kategorien DIE EINS DER BESTEN. Weitere Awards gab es für Roland Kaiser, The Kelly Family und Giovanni Zarrella sowie die Amigos und Julian Reim. DIE EINS DER BESTEN für das Lebenswerk ging an Mary Roos. 5,55 Millionen Zuschauer, das ist ein Marktanteil von 19,8 Prozent, feierten gestern Abend mit den Schlagerchampions.Andrea Berg dominierte die siebte Verleihung des Schlager-Awards DIE EINS DER BESTEN in der Eurovisionsshow SCHLAGERCHAMPIONS - DAS GROSSE FEST DER BESTEN. Bei der am Samstag live im Ersten und im ORF übertragenen Award-Show gewann die Sängerin zwei der begehrten Trophäen. Ihr Album "Mosaik" wurde zum "Album des Jahres" gekürt. Darüber hinaus gewann sie in der Kategorie "Sängerin des Jahres".Roland Kaiser gewann in der Kategorie "Sänger des Jahres" und die internationalen Stars The Kelly Family in der Kategorie "Band des Jahres". Die Amigos wurde als "Duo des Jahres" ausgezeichnet. In der Kategorie "Newcomer des Jahres" hatte Giovanni Zarrella die Nase vorn. Die Auszeichnung "Shootingstar des Jahres" ging an Julian Reim.Mit dem Preis für ihr Lebenswerk wurde Schlagerlegende Mary Roos geehrt.Im Rahmen der live im Ersten und im ORF ausgestrahlten DIE EINS DER BESTEN-Verleihung 2020 mit Gastgeber Florian Silbereisen traten zahlreiche weitere Stars auf wie Barbara Schöneberger, Howard Carpendale, Andrea Bocelli, Lucas Cordalis mit Daniela Katzenberger, Kerstin Ott, Thomas Anders, DJ Ötzi, Stefan Mross mit Anna Carina Woitschack und viele mehr.Eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.Pressekontakt:Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das Erste,Tel.: 089 5900-42898, E-Mail: lars.jacob@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4489433