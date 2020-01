Die aktuell längste Serie: Henkel mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 2.70%) - die längste Serie dieses Jahr: LEG Immobilien 6 Tage (Performance: 3.17%). Tagesgewinner war am Freitag Medigene mit 34,84% auf 5,55 (526% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 33,03%) vor Ryanair mit 7,88% auf 16,30 (238% Vol.; 1W 11,30%) und SFC Energy mit 7,39% auf 10,90 (205% Vol.; 1W 8,46%). Die Tagesverlierer: Aurora Cannabis mit -11,29% auf 1,65 (97% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -17,50%), Lion E-Mobility mit -9,37% auf 3,00 (154% Vol.; 1W -22,68%), Noble Corp plc mit -7,94% auf 1,16 (80% Vol.; 1W -15,33%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (2289,17 Mio.), Coca-Cola (1448,35) und Wells Fargo (1446,75). Umsatzausreisser ...

