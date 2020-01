Schon kleine Pannen und Unwetter sorgen im europäischen Luftraum für Chaos, weil die Flugsicherung mit Uralt-Technik arbeitet. Neue Technologien sind zwar verfügbar - werden aber noch Jahre in der Bürokratie festhängen.

Auf den ersten Blick war es nur ein beeindruckendes Naturschauspiel, was sich im vergangenen September vor der Küste Mallorcas zutrug. Gleich zwei Tornados steuerten damals auf die Bucht von Palma zu. Tausende Touristen bestaunten die bizarren Formationen am Himmel und posteten Videos davon in den sozialen Netzwerken. Dabei zeigten sich die wirklich erstaunlichen Auswirkungen des Sturmes erst einen Tag später. Während des Unwetters nämlich, als der Sturm auf die Küste zusteuerte, musste der Flughafen der Insel den Betrieb nur für gut eine Stunde unterbrechen. Doch noch am Tag darauf gab es Verspätungen von bis zu sechs Stunden. Zur Hauptreisezeit waren so viele Flüge unterwegs, dass für all die verspäteten Maschinen schlicht kein Platz mehr war.

Touchscreen statt Papierstreifen

Der Sturm vor der spanischen Insel zeigte damit eindrücklich, wie eng es in der Luft inzwischen geworden ist - und wie wenig die Verkehrssteuerung am Himmel mit dem erwarteten Wachstum noch mithalten kann. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Zahl der Flüge in Europa mehr als verdoppelt. Laut einer Prognose der europäischen Luftsicherungsorganisation Eurocontrol wächst der Verkehr bis 2040 erneut um die Hälfte. "Ab 2025 weiß ich nicht mehr, wie wir die Flüge im Luftraum unterbringen, wenn keine strukturellen Veränderungen vorgenommen werden", warnt Klaus-Dieter Scheurle, der Chef der Deutschen Flugsicherung (DFS).

Zu seinen drängendsten Sorgen gehört die veraltete Technik, die an vielen Orten noch im Einsatz ist. Anweisungen von den Lotsen bekommen die Piloten per Sprechfunk, "mit Amplitudenmodulation wie in den Dreißigerjahren", klagt ein Pilot. An manchen Flughäfen wie etwa in Düsseldorf arbeiten die Lotsen noch mit Papierstreifen statt Datenbanken. Und über dem Nordatlantik können die Flugüberwacher die Jets wegen der viel zu alten Radartechnik nur jede Viertelstunde orten - während die Passagiere drinnen über Satelliten-Internet Fußballspiele streamen.

Doch die Leute bei der DFS sind sicher, den Schritt in die digitale Gegenwart zu schaffen. Kürzlich hat sich die Organisation mit den hiesigen Fluglinien auf ein Programm zum besseren Luftraummanagement geeinigt, das das Chaos am Himmel beseitigen und so den Platz ...

