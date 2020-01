Über 1.000 internationale Startups auf 34.000 Quadratmetern: Mit Station F ist Paris die Stadt mit dem weltweit größten Gründer-Campus. Und weist damit den Weg für die europäische Startup-Zukunft. Helles Licht durchflutet die riesige Halle im 13. Arrondissement im Süden von Paris. Links und rechts tüfteln Gründer von überall aus der Welt in gläsernen Boxen konzentriert an ihren Geschäftsideen. In speziellen Werkräumen können die technologischen Innovationen direkt getestet und in 3D gedruckt werden. Was Anfang des 20. Jahrhunderts noch als Güterbahnhof diente, gilt unlängst als der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...