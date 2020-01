Jeder Index hat sie: Die besten Performer. Das sind die Star-Aktien des S&P 500.? Apple und Microsoft im Höhenflug? Dominieren den S&P 500 mit 15 Prozent? Beiträge zum S&P 500 in den letzten zehn Jahren ausgebautLangfristig denkende Anleger werden oft mit Kursgewinnen für ihre Geduld belohnt. Ein Grund zurückzuschauen, welche Aktien des S&P 500 in den vergangenen Jahren am besten performten und am meisten zu den Gewinnen des Index beitrugen.Apple und Microsoft trugen zusammen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...