STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Treffen Merkel/Putin:



"Kanzlerin Merkel und Präsident Putin geben sich nach ihren mehrstündigen Gesprächen betont zugewandt. Die Krisenherde im Nahen und Mittleren Osten, aber auch in Nordafrika haben sie zusammengebracht, auch wenn beide nicht von einem Krisentreffen sprechen wollen. Entstehen hier neue Allianzen? Die USA zwingen Europa, sich neu zu orientieren. Die Russen sind bereits in das Vakuum gestoßen, das die Amerikaner in Nahost hinterlassen haben. Jetzt springt Moskau auch gern ein, wenn Europa angesichts der internationalen Konflikte nicht länger Zaungast bleiben will. Eine Allianz aber muss gewichtigere Gründe haben als reine Machtpolitik der Russen ohne jegliche Werte und Ideologien."/yyzz/DP/he