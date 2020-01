WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zur neuen Düngeverordnung:



"Eine Woche vor Eröffnung der Grünen Woche in Berlin laufen die Vorbereitungen für die Protestrituale auf Hochtouren: "Wir haben es satt" gegen "No Farmer, no Future". Die Wirklichkeit ist komplizierter. Auch deswegen, weil Landwirte über Jahrzehnte in puncto Düngermengen schlecht beraten und in eine Wachstumsspirale getrieben wurden. Der Ansatz der Freien Wähler, mit einer Verdoppelung der Messstellen erst einmal für eine solide Faktenbasis zu sorgen, ist ein erster Schritt zur Versachlichung der Debatte. Solange die Mehrheit der Verbraucher lieber zur Billigware greift, für deren Herstellung Erntehelfer ausgebeutet, Grundwasser verseucht und die Tausende Kilometer transportiert wird, anstatt zu hochwertigen Oberpfälzer Lebensmitteln, bleibt die Kritik schal wie Industrie-Fraß."/yyzz/DP/he