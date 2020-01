NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Europas Rolle im Mittleren Osten:



"Schauen wir mal, wie das dort weitergeht - tun können wir ohnehin nichts: So verhält sich, zugespitzt, Europa und vor allem Deutschland. Von einer abgestimmten Nahostpolitik ist nichts zu sehen. Dabei wäre sie massiv in unserem Interesse: So weit weg sind die scheiternden Staaten dort nicht - und je verzweifelter die Situation wird, desto mehr Menschen werden sich aufmachen Richtung Europa. Ein Europa, das aktuell definitiv nicht mehr auf den Weltpolizisten USA setzen kann."/yyzz/DP/he