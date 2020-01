Der E-Commerce-Experte Mark Steier schlägt Alarm: Obwohl der Fiskus Steuer-Verweigerer ins Visier nimmt, gibt es immer noch viel zu viele Schlupflöcher.

Mehr als 20.000 chinesische Onlinehändler vertreiben ihre Waren in Deutschland. Das Problem bisher: Umsatzsteuer zahlten sie in der Vergangenheit lieber nicht. Seit die Behörden Plattformen wie Amazon oder Ebay in Haftung für Steuersünder genommen haben, melden immer mehr Chinesen dem deutschen Fiskus ihre Umsätze. Eigentlich gut, könnte man meinen. Doch E-Commerce-Experte Mark Steier sieht noch viele ungelöste Probleme. Bis 2012 war er selbst Onlinehändler und vertrieb Autoteile auf Ebay.

WirtschaftsWoche: Herr Steier, wie viele chinesische Onlinehändler gibt es in Deutschland?Mark Steier: Aktuelle Stichproben lassen den Schluss zu, dass sich die Anzahl der chinesischen Händler noch einmal deutlich erhöht hat. Nach konservativen Schätzungen würde ich eine Zahl von mehr als 20.000 als realistisch ansehen.

Wie viele arbeiten davon illegal?Nur eine geringe Anzahl der Händler arbeitet legal. Zwar sind sie ordentlich umsatzsteuerlich registriert, jedoch mehren sich Berichte, dass die Umsatzsteueranmeldungen sehr unvollständig sind.

Welche Tricks gibt es für die Chinesen, um dem Fiskus zu entgehen?Da die zuständigen Finanzämter für Drittland-Händler immer noch mit zu wenig personellen Ressourcen ausgestattet sind, werden die gemeldeten Umsätze kaum geprüft beziehungsweise nachvollzogen. Es gibt ein paar wenige Dienstleister, die die Anmeldungen ...

