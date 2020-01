In den 11 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender hat sich Wirecard zu einer der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce entwickelt. Heute ist das Unternehmen ein international tätiger Blue-Chip-Konzern und damit in eine neue Phase seiner Unternehmensentwicklung eingetreten.

Doch das Vorzeigeunternehmen aus Aschheim bei München hat in den letzten Monaten sichtliche Kratzer abbekommen, die Financial Times (FT) hat wiederholt schwere Vorwürfe an der Richtigkeit von Buchungen geäußert und dadurch den Aktienkurs mehrfach schwer belastet. Die zuständigen Behörden ermitteln, erste belastbare Ergebnisse zur Buchprüfung werden zum Ende des ersten Quartals 2020 erwartet.

Spannende Eröffnung erwartet

Ein kurzer Blick auf den Kursverlauf seit September 2018 offenbart einen intakten Aufwärtstrend, auch wenn das Wertpapier im Spätsommer 2018 darüber kurzzeitig ...

