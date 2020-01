Siemens hält trotz heftiger Kritik von Umweltverbänden und Umweltschützern an einem Signaltechnik-Auftrag für eine umstrittene Kohlemine in Australien fest. "Wir müssen unsere vertraglichen Verpflichtungen erfüllen", schrieb Vorstandschef Joe Kaeser nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung am Sonntagabend auf Twitter.

