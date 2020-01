Der deutsche Automarkt wächst um rund 3,6 %, der chinesische fiel um 4 % zurück, aber der weltweite Autoverkauf bleibt in den schwarzen Zahlen. Doch die Auguren zweifeln an der Zukunft des Autos. Wer ist in dieser Gemengelage der interessanteste Käufer von Autofirmen und Namen mit einer langfristigen Strategie? Er ist gleichzeitig einer der billigsten. Wie dieses Investment zu sehen ist, lesen Sie in der nächsten Actien-Börse.



