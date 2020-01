Beide Unternehmen starten Entwicklungsprogramm zur Integration des Mikrogewebesensors von Sensome in den erstklassigen Führungsdraht von Asahi

Sensome, das Pionierunternehmen bei vernetzten medizinischen Geräten mit dem weltweit kleinsten Sensor zur Identifizierung von biologischem Gewebe, meldete heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde im Wert von 9 Millionen US-Dollar mit Beteiligung der bestehenden Investoren (Kurma Partners, Idinvest Partners, BNP Paribas Développement, Paris-Saclay Seed Fund) sowie Asahi Intecc Co., Ltd. aus Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Führungsdrahttechnologie. Die beschafften Mittel sollen zur Prüfung der klinischen Leistung des ersten Sensome-Produkts namens Clotild verwendet werden. Dabei handelt es sich um einen unternehmenseigenen vernetzten Führungsdraht, der auf die Markteinführung vorbereitet werden soll. Sensome und Asahi vereinbarten zudem einen zweijährigen Entwicklungsplan für einen neuen vernetzten Führungsdraht zur Behandlung von ischämischen Schlaganfällen, bei dem der unternehmenseigene Mikrosensor von Sensome und der Führugnsdraht CHIKAI von Asahi miteinander kombiniert werden sollen.

Der akute ischämische Schlaganfall, die führende Ursache langfristiger Körperbehinderung, kann jetzt behandelt werden, indem das Blutgerinnsel, das ein hirnversorgendes Blutgefäß verstopft, mithilfe von mechanischen Thrombektomiegeräten entfernt wird. Derartige Geräte werden von der Leiste aus mit einem Draht eingeführt. Sensome optimiert diese Führungsdrähte mit einem Gewebesensor, so dass Ärzte das Blutgerinnsel gleich beim ersten Versuch entfernen können, was ihnen derzeit nur in jedem dritten Fall gelingt und die Prognose des Patienten erheblich verbessert.

"Die Zukunft von interventionellen Therapien hängt davon ab, dass die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt vorliegen. Wir haben die Technologie entwickelt, um Medizingeräte mit der erforderlichen Vernetzung und den benötigten Daten auszustatten, etwa bei einem Schlaganfall oder auf anderen medizinischen Gebieten", erklärte Franz Bozsak, CEO und Mitbegründer von Sensome. "Die Partnerschaft mit Asahi wird veranschaulichen, wie die Sensortechnologie von Sensome nahtlos in leistungsstarke medizinische Geräte integriert werden kann", fügte er hinzu.

"Der intelligente Führungsdraht für Schlaganfälle soll bedeutsame Daten zum Blutgerinnsel erfassen und nutzen, was zu besseren Behandlungsergebnissen bei intravaskulären akuten ischämischen Schlaganfällen beiträgt. Ein benutzungsfreundlicher, leistungsstarker Führungsdraht mit eingebautem Sensor informiert den Arzt besser über das Blutgerinnsel, ohne die derzeitige Methode in signifikantem Maße zu beeinträchtigen", erläuterte Masahiko Miyata, CEO von Asahi Intecc. "Die Kombination der ausgefeilten Sensortechnologie von Sensome mit der Führungsdrahttechnologie von Asahi bringt starke Synergien mit sich. Asahi ist davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit einen richtungweisenden intelligenten Führungsdraht mit ausgezeichneter mechanischer Leistung und einzigartigen Fähigkeiten ergeben wird."

