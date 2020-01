Bei Boeing tritt der neue Chef Dave Calhoun seinen Dienst an. Er übernimmt den Flugzeugbauer in der größten Krise der Konzerngeschichte. Das zeigt sich sowohl am Konkurrenten Airbus als auch am US-Wirtschaftswachstum.

Die Krise des US-Flugzeugbauers Boeing bremst das Wirtschaftswachstum der USA. Finanzminister Steven Mnuchin sagte dem Sender "Fox Business" am Sonntag, ohne das Debakel um den Unglücksflieger Boeing 737 Max würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um drei Prozent zulegen. Nun werde das Wachstum näher an 2,5 Prozent liegen. "Es ist keine Frage, dass die Boeing-Situation die BIP-Zahlen verlangsamen wird", erklärte der Minister. "Boeing ist einer der größten Exporteure, und mit der 737 Max denke ich, das könnte sich um bis zu 50 Basispunkte auf das BIP auswirken."

Mnuchin betonte, er gehe dennoch von einem "sehr gesunden Wachstum" im laufenden Jahr aus. Das überarbeitete Freihandelsabkommen für Nordamerika (USMCA) und das Teilabkommen mit China, das demnächst unterzeichnet werden soll, würden dazu bedeutend beitragen.

Boeing steckt seit März 2019 in einer schweren Krise. Nach den zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten hatten Behörden in aller Welt Passagierflüge mit der 737 Max untersagt. Das Flugzeug ist das meistgefragte Modell des US-Konzerns. Auf den Typ sollten eigentlich rund zwei Drittel der ursprünglich angepeilten etwa 900 Verkehrsflugzeug-Auslieferungen entfallen. Das Ziel hat Boeing aber längst gestrichen und stoppt jetzt vorläufig auch die Produktion der 737 Max. Wann das Flugverbot aufgehoben wird, ist weiterhin offen.

Die Umstände kosteten den bisherigen CEO Dennis Muilenburg seinen Job. Boeing wird in diesem Monat mit den Ergebnissen des vierten Quartals voraussichtlich eine der größten Abschreibungen in seiner Geschichte bekanntgeben. Der Aktienkurs fiel seit dem weltweiten Flugverbot um insgesamt 22 Prozent - der größte Rückgang in der Geschichte ...

