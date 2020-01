Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Erwachsenen" geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach tagelangem Leugnen hat der Iran am Samstag doch den versehentlichen Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs mit 176 Menschen an Bord eingeräumt. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif entschuldigte sich für den Vorfall, machte aber das "Abenteurertum der USA" mitverantwortlich für die "Katastrophe". Die Iranischen Revolutionsgarten übernahmen die Verantwortung für den Abschuss. Ein Soldat hielt die Boeing demnach für ein feindliches Objekt und feuerte eine Rakete ab. Zuvor hatte Teheran tagelang dementiert, für das Flugzeugunglück verantwortlich zu sein. Nach dem Bekenntnis des Iran und darauffolgenden regierungskritischen Protesten hat sich US-Präsident Donald Trump an die Seite der Demonstranten gestellt. Er sei schon immer auf deren Seite gewesen und seine Regierung werde das auch weiterhin sein, twitterte Trump.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Daten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.274,50 +0,34% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 28.961,14 +1,13% Kospi 2.229,26 +1,04% Schanghai-Composite 3.113,40 +0,68% S&P/ASX 200 6.903,70 -0,37%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte suchen nach einer Richtung bzw. handelbaren Impulsen. Die Indizes der Region dümpeln uneinheitlich mit größtenteils kleinen Veränderungen vor sich hin. Die Wall Street hatte sich am Freitag nach anfänglichen Allzeithochs auf Gewinnmitnahmen verlegt - begründet auch mit den US-Arbeitsmarktdaten, die die Markterwartung nicht ganz erfüllt hatten. Die Unterzeichnung des ersten Teilhandelsabkommens zwischen China und den USA am Mittwoch stimmt zwar prinzipiell positiv, gilt aber weitgehend eingepreist. Die Analysten von KGI glauben, dass mit dem anstehenden Handelsabkommen der Grundton in China kurzfristig positiv bleiben werde. Während der Handel in Japan wegen eines Feiertages ruht, zeigen sich die chinesischen Börsen im Plus. Der Kurs des Schmuckeinzelhändlers Chow Tai Fook klettert um 2,5 Prozent, nachdem die Gesellschaft eine Verbesserung der bereinigten Umsätze bekannt gegeben hat. Der australische S&P/ASX-200 hat leichter geschlossen. Händler sprachen von Enttäuschung über den US-Arbeitsmarktbericht. Die weiter nicht eingedämmten Buschfeuer drückten ebenfalls auf die Stimmung, weil sie das BIP belasteten. Derweil gerät Premierminister Scott Morrison wegen seines Krisenmangements immer stärker unter Druck. Der Zahlungsabwickler Zip lieferte einen überzeugenden Zwischenbericht. Die Titel legten um 3,1 Prozent zu. In Südkorea legen die Kurse etwas deutlicher zu - beflügelt von der Hoffnung auf eine Entspannung im Atomstreit mit dem Norden. In Indien klettern Infosys um 3,6 Prozent, nachdem die Gesellschaft einen Gewinnsprung vermeldet hat. Yes Bank fallen um weitere 4,7 Prozent, das Unternehmen kämpft mit Problemen bei Unternehmensführung und Compliance.

US-NACHBÖRSE

Boeing gaben um 0,1 Prozent nach. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA will den Flugzeugbauer mit einer zusätzlichen Strafe belegen. Damit solle geahndet werden, dass der Hersteller mutmaßlich defekte Tragflügelteile bei einigen seiner Maschinen des Typs 737 MAX verbaut hat. GM stiegen um 0,1 Prozent. Der Automobilhersteller will sein früheres Modell "Hummer" als elektrisch betriebenen Kleintransporter wiederbeleben, wie aus Kreiseberichten hervorgeht. Oncocyte kletterten um 5,3 Prozent. Die auf molekulare Diagnostik spezialisierte Gesellschaft hat eine Abmachung zur Übernahme von Insight Genetics geschlossen. RTW Retailwinds büßten 5,1 Prozent ein, die Gesellschaft hatte mit dem Ausblick auf das vierte Quartal nicht überzeugt. Boot Barn sanken um 4,8 Prozent nach Veröffentlichung von Drittquartalszahlen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.823,77 -0,46 -133,13 1,00 S&P-500 3.265,35 -0,29 -9,35 1,07 Nasdaq-Comp. 9.178,86 -0,27 -24,57 2,30 Nasdaq-100 8.966,64 -0,26 -22,99 2,67 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 778 Mio 876 Mio Gewinner 1.364 1.641 Verlierer 1.565 1.289 Unverändert 97 97

Leichter - Nach erneuten Allzeithochs im frühen Geschäft - der Dow kletterte erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 29.000 Punkten - seien Gewinne vor dem Wochenende mitgenommen worden, hieß es. Als Argument musste der US-Arbeitsmarkt herhalten, der im Dezember beim Stellenaufbau die Erwartungen verfehlthatte. Anzeichen, dass die ukrainische Maschine im Iran von iranischem Militär abgeschossen worden sein könnte, sorgten für etwas Verunsicherung. Boeing waren im Dow mit einem Abschlag von 1,9 Prozent das Schlusslicht. Hier drückten interne Dokumente, wonach es Mitarbeiter mit der Sicherheit um den weiter gesperrten Maschinentyp 737 MAX offenbar nicht allzu genau genommen hatten. Spirit Aerosystems entlässt wegen des Produktionsstopps für die Boeing 737 MAX 16 Prozent der Belegschaft. Der Kusr verlor 4,2 Prozent. Im Technologiesektor markierten Apple, Alphabet und Facebook erneut Allzeithoch - zum Teil beflügelt durch positive Analysteneinschätzungen. Eli Lilly verstärkt sich mit einem Zukauf im Bereich Hautkrankheiten und übernahm Dermira. Eli Lilly erhöhten sich um 1,5 Prozent, Dermira um 4,5 Prozent. Six Flags Entertainment brachen um 17,8 Prozent nach schwachen Viertquartalszahlen

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,57 -1,2 1,58 36,6 5 Jahre 1,63 -2,2 1,65 -29,4 7 Jahre 1,74 -3,5 1,77 -51,1 10 Jahre 1,82 -4,1 1,86 -62,7 30 Jahre 2,28 -5,3 2,33 -79,1

Am Rentenmarkt zogen die Notierungen mit den mauen Arbeitsmarktdaten an und drückten die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um 3,9 Basispunkte auf 1,82 Prozent. Insbesondere die schwache Entwicklung der Stundenlöhne eröffne die Möglichkeit neuer Zinssenkungen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:33 % YTD EUR/USD 1,1128 +0,1% 1,1115 1,1108 -0,8% EUR/JPY 122,02 +0,2% 121,75 121,71 +0,1% EUR/GBP 0,8547 +0,2% 0,8526 0,8501 +1,0% GBP/USD 1,3016 -0,2% 1,3037 1,3068 -1,8% USD/JPY 109,63 +0,1% 109,54 109,58 +0,9% USD/KRW 1156,02 -0,3% 1158,93 1161,82 +0,1% USD/CNY 6,8998 -0,3% 6,9192 6,9329 -0,9% USD/CNH 6,8990 -0,2% 6,9144 6,9290 -1,0% USD/HKD 7,7693 +0,0% 7,7674 7,7674 -0,3% AUD/USD 0,6915 +0,3% 0,6896 0,6876 -1,3% NZD/USD 0,6647 +0,2% 0,6636 0,6621 -1,3% Bitcoin BTC/USD 8.057,26 -1,1% 8.144,76 7.720,76 +11,8%

Der Euro zog zum Dollar etwas an auf 1,1122 Dollar nach einem Tagestief bei 1,1085. In der Breite konnte sich der Dollar aber etwas verbessern, gemessen am Dollar-Index.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,13 59,04 +0,2% 0,09 -3,2% Brent/ICE 65,02 64,98 +0,1% 0,04 -1,5%

Nach einer volatilen Woche neigten die Ölpreise weiter zur Schwäche - der Nahostkonflikt mit möglichen Lieferunterbrechungen aus der Region seien weiter ausgepreist worden, hieß es. WTI verbilligte sich um 0,9 Prozent auf 59,04 Dollar je Fass. Brent ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 64,98 Dollar. Damit verbuchten die Erdölpreise den stärksten Wochenverlust seit sechs Monaten - der Preisverfall betrug 6,4 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.552,99 1.562,30 -0,6% -9,32 +2,4% Silber (Spot) 17,99 18,09 -0,5% -0,10 +0,8% Platin (Spot) 973,65 979,40 -0,6% -5,75 +0,9% Kupfer-Future 2,82 2,81 +0,4% +0,01 +1,0%

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.561 US-Dollar. Hier stützten die etwas schwächeren Arbeitsmarktdaten und die davon ausgelöst etwas niedrigeren Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

HANDELSKONFLIKT CHINA - USA

Die USA und China wollen künftig halbjährlich Gespräche führen, um über offene Handelsfragen und Wirtschaftsreformen zu diskutieren. Neben anderen Offiziellen sollen die Gespräche von US-Finanzminister Steven Mnuchin und Chinas Vizepremier Liu He geführt werden, teilten die Büros von Mnuchin und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mit.

INNENPOLITIK USA

In den Anhörungen für das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump sind nach Einschätzung von Oppositionsführerin Nancy Pelosi "genug Beweise" für ein Impeachment gesammelt worden. Die Beweise reichten aus, um Trump "seines Amtes zu entheben", sagte die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses.

POLITIK CHINA

Die Wähler in Taiwan haben den Herrschaftsansprüchen Chinas über den Inselstaat eine klare Absage erteilt: Bei der Präsidentschaftswahl wurde die Peking-kritische Amtsinhaberin Tsai Ing Wen mit 57 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

