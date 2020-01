Daimler -Großaktionär Geely prüft Beteiligung an Aston Martin (FT) Euronext prüft weiter mögliche Übernahme von BME, Gespräch mit Unternehmenschef Stephane Boujnah, Le Figaro Covestro -Chef hat kurzfristig wenig Wachstumsfantasie (SZ) Airbus 2019 Auslieferungen 863 GG Ziel von rund 860 AKASOL liefert Batteriesysteme für Wasserstoffzüge von Alstom in Serie CropEnergies verdreifacht operatives Ergebnis MorphoSys und Incyte unterzeichnen globalen Kollaborations- und Lizenzvertrag für Tafasitamab Das neue SAP -Führungsduo hat den Vertrieb neu organisiert Siemens hält trotz Protesten an einer Zulieferung für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien fest ThyssenKrupp verstärkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...