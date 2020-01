Neue Mobilitätsformen entstehen vor allem in Großstädten, wo sie jedoch nur eine Minderheit nutzt. Ein steigendes Umweltbewusstsein und nutzerfreundlichere Konzepte könnten für die neuen Verkehrsmittel begeistern.

Flugtaxis gibt es zwar immer noch nicht, aber in den vergangenen Jahren sind doch einige neue Mobilitätsoptionen hinzugekommen. Vor allem in Großstädten haben Menschen oft die Wahl zwischen mehreren Carsharing-Anbietern, Ridesharing-Diensten, Leihfahrrädern, Elektrorollern oder -Scootern - und das ergänzend zu Bussen, Bahnen und Taxis. Wie Verbraucherinnen und Verbraucher die neuen Angebote einschätzen und wie die Anbieter potenzielle Kundengruppen erreichen können, haben wir in der YouGov-Analyse "Mobilität der Zukunft" untersucht.

Der Titel verdeutlicht: Gegenwart sind alternative Mobilitätsformen für die allermeisten noch längst nicht. 46 Prozent der Deutschen nutzen regelmäßig städtischen Nahverkehr, also Busse, Straßenbahnen und ähnliche Verkehrsmittel. Etwa zwei Drittel nutzen ein eigenes Auto. Demgegenüber kommen neue Mobilitätsformen auf Nutzeranteile im einstelligen Prozentbereich - auch wenn Miet-Räder, -Roller und -Autos vielerorts unübersehbar sind.

Mehr Nachfrage in Großstädten

Etwas besser sieht es für die neuen Mobilitätsanbieter aus, wenn wir nur Befragte aus Hamburg, Köln, Düsseldorf, München, Frankfurt am Main, Stuttgart und Berlin betrachten. In diesen Großstädten nutzen immerhin ...

