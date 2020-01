Wien (www.anleihencheck.de) - Für gewöhnlich herrscht in einer auf den Arbeitsmarktbericht folgenden Woche ein Mangel an relevanten Datenveröffentlichungen, jedoch nicht so in den kommenden Tagen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Eine Vielzahl an Daten (Inflation, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze, Verbrauchervertrauen, reg. Sentimentindikatoren) gebe Aufschluss über den Zustand der US-Konjunktur. Die Industrieproduktion habe im November nach zwei Rückgängen (im Vormonatsvergleich) in Folge einen Rebound verzeichnet, für den Dezember erwarte der Konsens einen leichten Anstieg. Eine Trendwende sollte deshalb jedoch (noch) nicht ausgerufen werden, dagegen spreche der enttäuschende ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember (insbesondere Produktionskomponente). Die Einzelhandelsumsätze sowie das Konsumentenvertrauen sollten dagegen die grundsätzlich weiterhin soliden Aussichten für den privaten Konsum und damit auch für die US-Konjunktur insgesamt unterstreichen. Dies werde auch von diversen NowCast-Modellen regionaler US-Notenbanken signalisiert, die für das vierte Quartal ein BIP-Wachstum von annualisiert etwa 2% p.q. ansetzen würden (Q3: 2,1% p.q. ann.). ...

