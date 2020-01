Mit einem Primärmarktvolumen von rund EUR 93 Mrd. in nur einer Woche wurde ein neuer wöchentlicher Emissionsrekord verzeichnet. Etwa 46 % davon wurden von Financials bzw. 16 % von Non-Financials begeben. Die EUR 750 Mio. Anleihe von Air France-KLM (kein Rating) wurde am Freitag mit einer Rendite von 2,00 % begeben (5J, Buch: EUR 3,4 Mrd.). Des Weiteren begab APRR SA (A-/A) eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+18 BP (3J, Buch: EUR 2,8 Mrd.). Mit Salini Impregilo SpA (BB-/BB) beabsichtigt ein High-Yield Emittent an den EUR Primärmarkt zu treten. Das Unternehmen plant eine Anleihe mit einem Mindestvolumen von EUR 250 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Roadshow hierür startet heute. Seitens der Financials war am Freitag u.a. die BBVA mit einer Tier 2 ...

