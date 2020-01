Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Finanzminister: Boeing wird US-Wachstum 2020 belasten

US-Finanzminister Steve Mnuchin rechnet damit, dass die Probleme mit der Boeing MAX 737 das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2020 um bis zu einem halben Prozentpunkt belasten werden. "Es steht außer Frage, dass die Boeing-Situation die BIP-Daten drücken wird", sagte Mnuchin in einem Interview mit Fox News. "Boeing ist einer der größten Exporteure; und mit der 737 MAX denke ich, dass dies das BIP dieses Jahr um bis zu 50 Basispunkte beeinflussen könnte."

Chinas Fahrzeugmarkt schrumpft erneut

Im Jahr 2019 hat sich der Rückgang des Fahrzeugabsatzes in China beschleunigt. Die Verkäufe gingen nach Angaben des Branchenverbands um 8,2 Prozent auf 25,8 Millionen Fahrzeuge zurück. 2018 war der Absatz im größten Markt der Welt bereits um 2,8 Prozent geschrumpft. Nachdem der Markt über Jahrzehnte zuverlässig gewachsen war, setzte vor etwa eineinhalb Jahren ein Abschwung ein, ausgelöst durch strengere Abgasnormen und verstärkt durch den allgemeinen wirtschaftlichen Abschwung, der die Verbrauchernachfrage dämpfte.

Maltas designierter Regierungschef räumt Fehler seines Vorgängers ein

Maltas designierter Regierungschef Robert Abela hat "Fehler" seines Vorgängers eingeräumt und eine Stärkung des "Rechtsstaats" in dem EU-Land angekündigt. In einer Rede vor Anhängern der regierenden Labour-Partei kündigte Abela aber zugleich an, für "Kontinuität" zu sorgen und die Arbeit des scheidenden Premierministers Joseph Muscat fortzusetzen. "Ich werde das beibehalten, was gut ist, und das ändern, was schlecht ist", sagte Abela.

Israels Parlament könnte vor Neuwahl über Immunität für Netanjahu entscheiden

Das israelische Parlament wird möglicherweise noch vor der Neuwahl im März über den Immunitätsantrag von Regierungschef Benjamin Netanjahu entscheiden. Der Rechtsberater der Knesset, Ejal Jinon, gab grünes Licht für die Einsetzung der zuständigen Ausschüsse. Parlamentspräsident Juli Edelstein, der Netanjahus Likud-Partei angehört, könne sich dem nicht entgegenstellen, erklärte Jinon. Die Abgeordneten könnten Netanjahus Antrag auf Immunität damit theoretisch noch vor der Wahl im März ablehnen.

Raketen treffen von US-Soldaten genutzten Stützpunkt im Irak

Ein von US-Soldaten genutzter Stützpunkt im Irak ist nach Angaben aus Militärkreisen von vier Raketen getroffen worden. Bei dem Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Balad nördlich von Bagdad seien vier irakische Soldaten verletzt worden, sagten irakische Militärvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Die meisten US-Soldaten hatten den Stützpunkt demnach bereits zuvor wegen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran verlassen.

Esper: Keine Belege für Angriffspläne Soleimanis auf US-Botschaften

US-Verteidigungsminister Mark Esper verfügt nach eigenen Angaben über keine konkreten Belege für die von US-Präsident Donald Trump vorgebrachte Anschuldigung, der getötete iranische General Kassem Soleimani habe Angriffe auf vier US-Botschaften im Nahen Osten geplant. Solches Beweismaterial habe er nicht gesehen, sagte Esper im US-Fernsehsender CBS.

Staatengruppe fordert Iran zur Einhaltung der Genfer Konventionen auf

Nach der kurzzeitigen Festnahme des britischen Botschafters in Teheran hat eine Staatengruppe um Kanada und Großbritannien den Iran aufgefordert, seine internationalen Verpflichtungen einzuhalten. "Wir fordern den Iran auf, die Genfer Konvention zu respektieren", erklärte das kanadische Außenministerium stellvertretend für eine Koordinierungsgruppe für die Opfer des Abschusses eines ukrainischen Passagierflugzeugs bei Teheran.

Pelosi: "Genug Beweise" für Amtsenthebung von Präsident Trump

In den Anhörungen für das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump sind nach Einschätzung von Oppositionsführerin Nancy Pelosi "genug Beweise" für ein Impeachment gesammelt worden. Die Beweise reichten aus, um Trump "seines Amtes zu entheben", sagte die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses im Sender ABC.

Konjunkturdaten

DE/Großhandelspreise Dezember 0,0% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Dezember -1,3% gg Vorjahr

DE/Großhandelspreise sinken 2019 um 0,1%

