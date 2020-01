Der saudi-arabische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman sagte am Montag in einer Podiumssitzung auf der International Petroleum Technology Conference (IPTC) in Dhahran, dass die OPEC+ erst im März über eine Kürzung der Ölförderung entscheiden werde. Es sei noch zu früh, um zu diesem Zeitpunkt über die Entscheidung zu sprechen, fügte er hinzu. ...

