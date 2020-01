FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

IMIII-I.DYN.US MKTS A 6PSH IE00B23D9240

IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A PSVX IE00BX8ZXS68

IMIII-I.FTSE R.E.M.S. A 6PSD IE00B23D8Y98





START RESTART AUCTION: 09:30

FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:30