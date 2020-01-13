FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMIII-I.DYN.US MKTS A 6PSH IE00B23D9240
IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A PSVX IE00BX8ZXS68
IMIII-I.FTSE R.E.M.S. A 6PSD IE00B23D8Y98
AB/FROM ONWARDS 13.01.2020 09:30 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMIII-I.DYN.US MKTS A 6PSH IE00B23D9240
IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A PSVX IE00BX8ZXS68
IMIII-I.FTSE R.E.M.S. A 6PSD IE00B23D8Y98
AB/FROM ONWARDS 13.01.2020 09:30 CET