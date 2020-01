Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart bleibt es am Primärmarkt ruhig, so die Analysten der Helaba.Morgen würden die Investoren dann wieder auf Versteigerungen durch die Schatzämter in Italien, den Niederlanden und Großbritannien treffen. In der vergangenen Handelswoche sei die Rendite deutscher Bundeswertpapiere starken Schwankungen ausgesetzt gewesen. Aktuell liege die 10J-Rendite bei -0,23% und der Aufwärtstrend von September letzten Jahres sei intakt. Zwar sei die Entwicklung in den USA ähnlich gewesen, der 10J-Spread zwischen Treasuries und Bunds habe sich im Trend weiter eingeengt und liege momentan bei 208 Basispunkten. (13.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...