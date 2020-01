Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Ausblick des Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ist getrübt, denn der intakte September-Abwärtstrend dominiert und vonseiten der Indikatoren gibt es keine Hinweise auf eine Befestigung, so die Analysten der Helaba.So würden MACD und Stochastik an Schwung verlieren und der DMI stehe weiterhin auf Verkauf. Zudem liege das Kursmomentum im negativen Bereich. Unterstützungen würden sich bei 170,85 und am Kontrakttief bei 170,19 zeigen. Einen ersten Widerstand würden die Analysten an der 21-Tagelinie lokalisieren, welche heute bei 171,73 verlaufe. Darüber liege eine Hürde bei 172,37 (55-Tagelinie). Erst bei Kursen oberhalb von 173,43 würde sich der Ausblick nachhaltig aufhellen. Hier befinde sich das 38,2%-Retracement der Abwärtsbewegung von September bis Anfang Januar. Die Trading-Range liege zwischen 170,80 und 171,80. (13.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...