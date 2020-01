Zürich (ots) - Sanitas lanciert einen benutzerfreundlichen Rechnungsübersetzer: Wir geben damit unseren Versicherten einerseits die Möglichkeit, ihre Rechnungen besser verstehen und kontrollieren zu können. Andererseits profitieren sie auch von mehr Transparenz im Zusammenhang mit ihren Leistungskosten.Aus Kundenbefragungen wissen wir: Für viele unserer Versicherten fehlen Verständlichkeit und Transparenz bei den Leistungsabrechnungen. Mit dem neuen und benutzerfreundlichen Rechnungsübersetzer lösen wir dieses Problem: Er übersetzt die einzelnen Tarifpositionen einer vom Patienten oder Leistungserbringer eingereichten Rechnung ab sofort in einfache Worte. Dazu entschlüsseln wir ambulante Tarife für Ärzte-, Chiropraktiker- oder Physiotherapierechnungen.Abrechnungen besser verstehenMit dem innovativen Rechnungsübersetzer, welcher auf der Software unseres erfahrenen Partners ELCA beruht, geben wir unseren Versicherten die Möglichkeit, den Inhalt ihrer Abrechnung besser zu verstehen. Im Kundenportal und in der Sanitas Portal App binden wir die Übersetzung direkt ins Abrechnungssystem ein und hängen die Originalrechnung nur noch an. Durch diese neue Funktion gestalten wir den Abrechnungsprozess für unsere Kundinnen und Kunden einfacher und verständlicher. Dank der Gruppierung von einzelnen Tarifpositionen sind die Abrechnungen auch viel übersichtlicher als bisher.Vielzahl innovativer ServicesCEO Dr. Andreas Schönenberger freut sich über die Lancierung des Rechnungsübersetzers: «Wir zeigen einmal mehr unsere Innovationskraft und bieten unseren Versicherten einen weiteren benutzerfreundlichen Service. Damit geben wir ihnen ein transparentes Instrument an die Hand, ihre Rechnungen besser verstehen und kontrollieren zu können.»Der Rechnungsübersetzer reiht sich nahtlos ein in eine Vielzahl innovativer und zumeist digitaler Services, mit welchen Sanitas ihren Versicherten das Leben einfacher macht:- Rechnungen einfach mit Twint und Kreditkarte bezahlen- Günstige Gesundheitsangebote in Zusammenarbeit mit Medbase- Food Scanner in der Sanitas Active App- Sanitas Coach App für ein gesundes Herz Gut zu wissenDer unabhängige Online-Vergleichsdienst moneyland.ch hat Kundenportale und Mobile-Apps der Schweizer Krankenversicherungen untersucht und die Ergebnisse im vergangenen Oktober publiziert. Hinsichtlich des Funktionsumfangs des Kundenportals liegt Sanitas auf Platz 1 vor allen anderen Krankenversicherungen.Kontakt:Für weitere Informationen: Sanitas Krankenversicherung, ChristianKuhn, Mediensprecher, Telefon 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87,medien@sanitas.com Bildmaterial: Einen Screenshot desRechnungsübersetzers gibt's hier:www.sanitas.com/Bild_RechnungsuebersetzerOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100839850