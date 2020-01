(neu: Kursbewegung aktualisiert und Analystenkommentar)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Als ein Strohfeuer haben sich am Montag hohe Kursgewinne der Morphosys-Aktien erwiesen. Nach einem Plus im frühen Xetra-Handel von mehr als sieben Prozent - auf Tradegate vorbörslich sogar über zehn Prozent - drehten die Papiere zuletzt sogar ins Minus. Damit erwies sich die Kooperation mit Incyte für die weltweite Vermarktung des Antikörpers MOR208 nicht mehr als Kurstreiber.



"Am Markt hatte man gehofft, dass MOR208 zusammen mit einem großen Pharmakonzern und dessen starken Vertriebsteam vermarktet wird", schrieb die Investmentbank JPMorgan (JPM) in einer ersten Reaktion. Incyte habe trotz Erfahrungen bei der Kommerzialisierung von Wirkstoffen nicht die Vertriebskraft eines Schwergewichts aus der Pharmabranche. Auch sei das Timing unglücklich, weil Incyte jüngst negative Studiendaten zum Wirkstoff Jakavi zur Behandlung der sogenannten Graft-versus-host Erkrankung veröffentlicht habe./bek/stw