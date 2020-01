Die Krise in Nahost spitzt sich zu. Angesichts dessen sollten Anleger aber nicht in Schockstarre verfallen. Vielmehr sollten sie das Gegenteil tun: aktiv werden.

In diesen Tagen die geopolitische Weltbühne bei seinen strategischen Anlageüberlegungen außer Acht zu lassen, ist nicht nur schwierig, sondern wäre auch töricht. Reflexartig möchte man zwar das Bonmot der kurzen Beine von politischen Börsen zum Besten geben, doch so einfach ist es nicht. Die Akteure auf der großen Bühne sind mittlerweile andere als in früheren Tagen, als die Welt mitunter ein wenig berechenbarer war. So ist auch der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, dass die Aktivitäten der USA, die ursächlich zumindest für die allerjüngste Eskalation sind, Teil des langen Schattens sein könnten, den die US-Präsidentschaftswahl vorauswirft.

Überhaupt handelt es sich um mehr als eine kleine Irritation, was derzeit im Nahen Osten passiert. Eine weitere Eskalation könnte neben dem Risiko kriegerischer Auseinandersetzungen nicht zuletzt negative Auswirkungen auf das globale Wachstum haben. Steigende Rohölpreise und eine Reduzierung der Gewinnmargen gehen eben nicht spurlos an der Weltwirtschaft vorbei.

Und dennoch, bei allen berechtigten Sorgen um die fragile Verfassung der Weltpolitik, gilt es den Kapitalmarkt mit der nötigen Sachlichkeit zu betrachten - und die lässt durchaus einen Funken Optimismus zu. Für das Jahr 2020 hat die Weltbank jüngst die BIP-Prognose von 2,5 Prozent ausgegeben. ...

