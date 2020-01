Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In den ersten Handelstagen haben die geopolitischen Ereignisse den Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) maßgeblich bewegt, so die Börse Stuttgart.Der Euro-Bund-Future habe am 02.01.2020 bei 170,54 Prozentpunkten eröffnet. Nach der Tötung eines iranischen Generals durch die USA seien die Marktteilnehmer in die als sicher geltenden Bundesanleihen geflüchtet. Der Euro-Bund-Future sei am Mittwoch in der Spitze bis auf 173,22 Prozentpunkte geklettert. Nach Signalen der Deeskalation von US-Präsident Donald Trump habe der Kurs des Euro-Bund-Future nachgegeben. ...

