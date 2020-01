FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS MAN GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 165 (180) P - BARCLAYS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3190 (3205) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASHMORE TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 600 (520) P - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1400 (1250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1685 (1580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 335 (310) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 310 (300) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4500 (4380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS THE CITY PUB PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 950 (860) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 4700 (4600) P - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1350 (1330) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 4100 (4000) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2800 (2650) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES HALMA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2300 (1900) PENCE - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1340 (1250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 250 (230) P - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 3400 (3150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 320 (295) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1880) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2140 (2050) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 7400 (7200) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 490 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 950 (970) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 600 (700) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SANNE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 675 (645) PENCE - HSBC RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1775 (1605) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7800 (6600) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HAYS PRICE TARGET TO 195 (155) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES JOHNSON SERVICE GROUP TARGET TO 230 (185) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 625 (500) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 660 (615) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES STHREE PRICE TARGET TO 425 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 1030 (925) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 402 (290) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HOMESERVE TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1370 (1350) PENCE - JPMORGAN CUTS MARSTONS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 132 PENCE - JPMORGAN CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 490 P - JPMORGAN RAISES AVAST TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 550 (400) PENCE - JPMORGAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 5200 (4300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS RENEWI TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 36 (41) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS TUI TO 'HOLD' (BUY) - LIBERUM CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 500 (600) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS THE CITY PUB PRICE TARGET TO 255 (280) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2100 (2070) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES BELLWAY TO 'ADD' ('HOLD') - PEEL HUNT RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'ADD' ('HOLD') - RBC CUTS TED BAKER TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 300 (440) P - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1930 (1925) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES SUPERDRY TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 500 (490) PENCE - SOCGEN RAISES WIZZ AIR TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4750 (3480) PENCE - UBS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 415 (430) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CENTRICA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 110 (68) PENCE - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1095 (1000) PENCE - 'NEUTRAL'



