Hoffnungen auf eine weitere Entspannung in Nahost sowie die Aussicht auf die Unterzeichnung des ersten US-chinesischen Teilabkommens stützten.Paris - Die Börsen Europas haben am Montag mehrheitlich moderat zugelegt. Hoffnungen auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten sowie die Aussicht auf die Unterzeichnung des ersten Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China stützten. Allgemein aber herrsche eine eher abwartende Haltung, da in den USA in dieser Woche die Berichtssaison starte, sagte ein Börsianer.

