++ Phase-1-Deal soll am Mittwoch unterzeichnet werden ++ DE30 mit anfänglichen Verlusten ++ Wirecard-Aktie steigt nach Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden ++Europäische Aktien starteten die neue Woche höher, nachdem die chinesischen Indizes heute früh stiegen. Bei der Eröffnung waren überall in Europa Gewinne zu beobachten. Die gute Performance ist auf die erwartete Unterzeichnung des Phase-1-Deals zurückzuführen. Der DE30 hat allerdings in den ersten eineinhalb Stunden den größten Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Vorreiter waren die Technologie- und Industriewerte, während die Automobilhersteller am stärksten zurückblieben. BIP-DATEN AUS DEUTSCHLAND DIESE WOCHE IM FOKUSDie vor uns liegende Woche kann als überschaubar betrachtet werden, wenn es um die deutschen Daten geht. Die endgültigen VPI-Zahlen für Dezember werden am Donnerstag veröffentlicht, allerdings sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...