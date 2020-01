Linz (www.anleihencheck.de) - Nach einem besorgniserregenden Arbeitsmarktbericht für November hat sich die Lage am Kanadischen Arbeitsmarkt im Dezember wieder stabilisiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Rückläufigen Zahlen aus Amerika hätten zudem den Kanadischen Dollar gestützt. Die Bank of Canada werde mit großem Interesse die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen Amerika und China beobachten. Sie könne von ihrer aktuell neutrale Position abweichen und mit einer Zinssenkung reagieren. (13.01.2020/alc/a/a) ...

