DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Erwachsenen" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.273,80 +0,28% +1,32% S&P-500-Future 3.273,25 +0,31% +1,23% Euro-Stoxx-50 3.780,26 -0,24% +0,94% Stoxx-50 3.424,88 -0,26% +0,64% DAX 13.447,81 -0,26% +1,50% FTSE 7.605,88 +0,24% +0,60% CAC 6.036,06 -0,02% +0,97% Nikkei-225 Feiertag +0,82% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,08 -0,27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,03 59,04 -0,0% -0,01 -3,3% Brent/ICE 64,82 64,98 -0,2% -0,16 -1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.552,27 1.562,30 -0,6% -10,03 +2,3% Silber (Spot) 17,99 18,09 -0,5% -0,10 +0,8% Platin (Spot) 972,40 979,40 -0,7% -7,00 +0,8% Kupfer-Future 2,81 2,81 -0,1% -0,00 +0,5%

Die ausbleibende Eskalation des US-iranischen Konflikts bremst die Ölpreise. Unterstützung kommt jedoch von der bevorstehenden Unterzeichnung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China, mit der sich die Hoffnung auf eine Belebung der Ölnachfrage verbindet.

Gold als sicherer Hafen ist mit der Entspannung der geopolitischen Großwetterlage derweil nicht gefragt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem kleinen Rücksetzer zum Ausklang der vergangenen Woche nach etwas enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten dürften die US-Börsen am Montag ihren Rekordkurs wieder aufnehmen. Die politische Großwetterlage ist weitgehend entspannt. Nachdem Iran am Wochenende eingeräumt hat, dass die eigenen Streitkräfte für den Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs verantwortlich sind, sieht sich das Regime in Teheran mit Protesten der eigenen Bevölkerung konfrontiert. Damit habe das Land weniger Kapazitäten frei für eine weitere Eskalation des Konflikts mit den USA, hoffen Beobachter. Am Mittwoch soll zudem das Phase-1-Handelsabkommen zwischen USA und China unterzeichnet werden, womit der Handelsstreits zwischen beiden Ländern wenigstens entschärft werden soll. Auch das hebt die Stimmung.

Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda, wichtige Unternehmenstermine ebenso nicht. Das ändert sich am Dienstag, wenn die Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo ihre Quartalsberichte vorlegen.

Vorbörslich um 1,4 Prozent nach oben geht es für die Aktie von Lululemon. Der Anbieter von Yogabekleidung hat seine Umsatz- und Gewinnprognose für das vierte Geschäftsquartal erhöht.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Montagmittag wenig verändert. Marktteilnehmer verweisen darauf, dass die 2019er Berichtssaison den nächsten Impuls liefern sollte. Hier dürfte man dann sehen, wie sehr der schwelende US-chinesischen Handelskonflikt sich bis in die Ertragszahlen der Unternehmen hineingefressen hat. Der Rückzug aus den so genannten sicheren Häfen dauert an. Gewinner Nummer eins sind die Technologieaktien, deren Branchenindex 0,5 Prozent zulegt. Im DAX steigen Wirecard um 3,4 Prozent. Der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats sorgt für positive Impulse. Im Automobilsektor fallen Renault um 2,6 Prozent. Laut den Analysten von Evercore hängt die Allianz von Renault und Nissan am seidenen Faden. Hintergrund ist ein Bericht, wonach Nissan Pläne für eine Trennung vorantreiben soll. Rüstungsaktien sind europaweit gesucht. Die Branche gehe mit gefüllten Orderbüchern in das neue Jahr, nach einem Ende der Dekadenstory sehe es nicht aus, heißt es. Dazu treibt die Neubewertung des Sektors durch die geplante Fusion von Raytheon und United Technologies. Dazu passend kommt nun der Zusammenschluss von Hexcel und Woodward in den USA. FACC in Wien steigen 4,4 Prozent, BAE Systems in London 3,3 Prozent, in Deutschland steigen Airbus 1,4 Prozent und Rheinmetall 1,4 Prozent. Kräftig gesucht sind Teamviewer nach einem positiven Zwischenbericht. Die Aktie gewinnt 3,8 Prozent. In der dritten Reihe haussieren Medigene um weitere 19 Prozent. Nach guten Studienergebnissen hatte der Kurs am Freitag bereits über 30 Prozent gewonnen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:56 Fr, 17:35 % YTD EUR/USD 1,1121 +0,06% 1,1128 1,1118 -0,8% EUR/JPY 122,19 +0,36% 121,99 121,73 +0,2% EUR/CHF 1,0811 -0,06% 1,0831 1,0814 -0,4% EUR/GBP 0,8578 +0,60% 0,8542 0,8515 +1,4% USD/JPY 109,87 +0,30% 109,62 109,48 +1,0% GBP/USD 1,2965 -0,55% 1,3027 1,3056 -2,2% USD/CNH (Offshore) 6,8936 -0,30% 6,9006 6,9146 -1,1% Bitcoin BTC/USD 8.064,51 -0,99% 8.045,51 8.023,01 +11,9%

Das britische Pfund liegt zu Wochenbeginn zu Dollar und Euro auf Zweiwochentiefs. Druck kommt von zwei Seiten. Bank-of-England-Ratsmitglied Gertjan Vlieghe hat gegenüber der FT angedeutet, er könne in dem geldpolitischen Gremium für eine Leitzinssenkung stimmen, sollten Konjunkturdaten nicht auf einen wirtschaftlichen Erholungstrend in Großbritannien deuten. In der Vorwoche hatte sich Notenbankchef Mark Carney in ähnlicher Weise geäußert.

Dazu passend zeigen die neuesten Konjunkturdaten von der Insel einen Rückgang der Industrieproduktion im November, wohingegen die Prognose von einer flachen Entwicklung zum Vormonat ausging. Zugleich schrumpfte das BIP im November zum Vormonat um 0,1 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag nach einer Richtung bzw. handelbaren Impulsen gesucht. Die Indizes der Region zeigten sich zwar uneinheitlich, eine Mehrzahl verbuchte gleichwohl zum Teil klare Aufschläge. Die Wall Street hatte sich am Freitag nach anfänglichen Allzeithochs auf Gewinnmitnahmen verlegt - begründet auch mit den US-Arbeitsmarktdaten, die die Markterwartung nicht ganz erfüllt hatten. Die Unterzeichnung des ersten Teilhandelsabkommens zwischen China und den USA am Mittwoch stimmte prinzipiell aber positiv. Überdies stützte die Meldung, dass die USA offenbar weiter an einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel interessiert seien und Nordkorea neue Verhandlungen angeboten haben sollen. Die Erwartung einer Erholung des Halbleitermarktes stützte die Titel der Speicherchipshersteller Samsung Electronics und SK Hynix in Seoul. Beide Papiere markierten Rekordhochs und kletterten um 0,8 bzw. 1,6 Prozent. Die Titel des Electroautoherstellers BYD schossen in Hongkong um 16 Prozent in die Höhe. Ein Regierungsvertreter hatte gesagt, dass nicht mit größeren Subventionskürzungen in der Branche zu rechnen sei.

CREDIT

Nach der jüngsten Einengung treten die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Montag auf der Stelle. Die iTraxx-Indizes bewegen sich kaum. Stabilisiert werden die Prämien von der hohen Emissionstätigkeit von Unternehmensanleihen am Primärmarkt. Allerdings war zuletzt auch die Nachfrage nach den Emissionen sehr stark, wie es am Markt heißt. In den Blick rückt nun auch der Beginn der US-Berichtsaison.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens will umstrittenen Auftrag in Australien erfüllen

Trotz Protesten von Klimaschützern will Siemens seinen Zulieferauftrag für das umstrittene Kohlebergwerk des Bergbaukonzerns Adani in Australien erfüllen. Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser erklärte am Sonntagabend nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung: "Es gibt praktisch keine rechtlich und wirtschaftlich vertretbare Möglichkeit, den Vertrag ohne Vernachlässigung von Treuepflichten abzuwickeln."

Klima-Aktivist Heubeck kündigt Proteste auch bei HV von Siemens an

Der Klimaschützer Nick Heubeck von Fridays for Future hat die Entscheidung von Siemens scharf kritisiert, an der Beteiligung an einem riesigen Kohleförderprojekt in Australien festzuhalten. Diese Entscheidung passe "nicht in dieses Jahrhundert", sagte Heubeck am Montag im Bayerischen Rundfunk. Er kündigte Proteste bei der Hauptversammlung von Siemens Anfang Februar in München an.

Fridays for Future demonstriert erneut vor Siemens-Geschäftsstellen

Mit bundesweiten Demonstrationen erstmals auch am Montag protestiert die Klimaschutzbewegung Fridays for Future gegen die Entscheidung von Siemens, an seiner Beteiligung an einem gigantischen Kohleförderprojekt in Australien festzuhalten.

Morphosys bündelt mit Incyte ihre Kräfte bei Tafasitamab

Der Biotechkonzern Morphosys kooperiert bei seinem Mittel Tafasitamab mit der US-amerikanischen Incyte und könnte bestenfalls Meilensteinzahlungen von bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar einstreichen. Man habe mit Incyte einen globalen Kollaborations- und Lizenzvertrag unterzeichnet, teilte die im TecDAX-gelistete Morphosys mit. Demnach bekommt Morphosys eine Vorauszahlung von 750 Millionen Dollar. Zudem wird Incyte 150 Millionen Dollar in neuen American Depositary Shares (ADS) von Morphosys investieren.

Teamviewer steigert Billings im Quartal um gut ein Drittel

January 13, 2020 07:11 ET (12:11 GMT)

Die Teamviewer AG ist auch im vierten Quartal gewachsen und hat das für 2019 gesteckte Ziel übertroffen. Nach Angaben des 2019 an die Börse gekommenen Softwareunternehmens kletterten die Billings im Schlussquartal nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 101,4 Millionen Euro. Bei den von Teamviewer als wesentliche finanzielle Kenngröße betrachteten Billings handelt es sich um Rechnungen, die das Unternehmen im jeweiligen Abrechnungszeitraum stellt und bezahlt bekommt.

Akasol liefert Batteriesysteme für Wasserstoffzüge von Alstom

Die Darmstädter Akasol sichert sich einen Großauftrag in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags und expandiert im Bereich der Brennstoffzellenantriebe. Man werde Batteriesysteme für über 40 Coradia-iLint-Züge von Alstom liefern, die die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen und der Rhein-Main-Verkehrsverbund bei dem Bahntechnikkonzern in Auftrag gegeben hätten, teilte Akasol mit.

Alstria Office steigert Portfoliowert auf 4,4 Mrd Euro

Der auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Immobilienmanager Alstria Office REIT-AG hat den Wert seines Portfolios per 31. Dezember 2019 auf rund 4,4 Milliarden Euro gesteigert. Im Gesamtjahr ergab sich nach Angaben der Gesellschaft ein Bewertungsgewinn von etwa 450 Millionen bzw 2,53 Euro je Aktie. Hiervon wurden 199 Millionen oder 1,12 Euro je Aktie bereits im ersten Halbjahr 2019 verbucht. Ende 2018 hatte das Portfolio einen Wert von 3,9 Milliarden Euro.

Bechtle Schweiz kauft Wide Technology Partner

Bechtle übernimmt in der Schweiz einen kleinen IT-Dienstleister mit rund 20 Mitarbeitern, der sich auf Lösungen für Produkte des US-Riesen Cisco spezialisiert hat. Die Wide Technology Partners AG mit 4,3 Millionen Schweizer Franken Jahresumsatz wird rückwirkend zum 1. Januar Teil des schwäbischen IT-Systemhauses, wie es in einer Mitteilung heißt.

Rheinmetall liefert weitere 1.000 Lkw an die Bundeswehr

Der Technologiekonzern Rheinmetall hat einen Auftrag zur Lieferung von 1.000 Logistikfahrzeugen im Wert von 382 Millionen Euro brutto für die Bundeswehr erhalten. Bei dem bereits Ende Dezember erteilten Auftrag handelt es sich um den dritten Abruf aus einem im Juli 2017 geschlossenen Rahmenvertrag über mehr als 2.200 hochmoderne militärische Lkw, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Die Lkw werden ab Januar 2020 von der Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV) am Standort Wien gebaut und bis Ende 2020 ausgeliefert.

Porsche profitiert 2019 von reger Cayenne-Nachfrage

Der deutsche Sportwagenhersteller Porsche hat 2019 dank der Beliebtheit seiner Modellreihen Cayenne und Macan den Absatz um zehn Prozent erhöht. Mit Blick auf das laufende Jahr zeigt sich Porsche zuversichtlich. "Wir sind optimistisch, dass wir die hohe Nachfrage in 2020 aufrechterhalten können - auch dank einiger neuer Modelle und voller Auftragsbücher für den Taycan", sagte Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG.

Kion verliert ihre Vorständin für Supply Chain Solutions

Die Wiesbadener Kion verliert mit Susanna Schneeberger ihre Vorständin für den Bereich Supply Chain Solutions (Dematic). Sie habe sich mit dem Aufsichtsrat aufgrund unterschiedlicher strategischer Auffassungen im Einvernehmen geeinigt und werde ihre Tätigkeit für Kion am 31. März beenden, teilte der MDAX-Konzern mit. Schneeberger ist zudem als Chief Digital Officer für die digitale Transformation verantwortlich. Die Aufgaben des bisherigen Ressorts Supply Chain Solution und Digital Business Transformation will Kion nun auf die anderen Vorstandsressorts verteilen.

Astrazeneca beendet Epanova-Studie nach enttäuschenden Daten

Astrazeneca bricht eine Phase-III-Studie mit dem Medikament Epanova ab. Nach den bisherigen Ergebnissen sei es nur wenig wahrscheinlich, dass das Mittel bei Patienten mit gemischter Dyslipidämie (Fettstoffwechselstörung) und erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen ausreichenden Nutzen zeige, heißt es in der Mitteilung.

Exxon erwägt Verkauf des Ölgeschäfts in Äquatorialguinea

Exxon führt derzeit Gespräche zum Verkauf der Ölgeschäfte in Äquatorialguinea, und ein russisches Unternehmen ist unter den Interessenten und wird diese möglicherweise übernehmen, sagte Äquatorialguineas Ölminister am Rande einer Energiekonferenz.

Nissan intensiviert Planung für mögliche Abspaltung von Renault - Zeitung

Führungskräfte bei Nissan haben laut einem Zeitungsbericht die geheime Notfallplanung für eine mögliche Abspaltung von Renault beschleunigt. Die 20 Jahre alte Automobil-Allianz steht immer noch unter dem Eindruck des Untergangs des jahrelang über den Unternehmen trohnenden Managers Carlos Ghosn. Die Pläne beinhalteten den Alleingang in Technik und Fertigung sowie Veränderungen im Board von Nissan, wie die Financial Times unter Berufung auf mehrere Quellen schreibt. Die dramatische Flucht des früheren Auto-Spitzenmanager Ghosn aus Japan Ende Dezember habe das Vorhaben dringender werden lassen.

