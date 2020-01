Berlin (ots) - Zum geplanten Anwerbeabkommen für Geringqualifizierte der Bundesregierung erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland:"Ein Anwerbeabkommen für Geringqualifizierte aus dem Ausland ist unnötig und würde mehr Probleme schaffen als es lösen würde.Wir müssen unseren Mangel an Arbeitskräften zuhause und selber lösen. Wir haben genug Sozialhilfeempfänger, die nach dem Prinzip 'fordern und fördern' in Arbeit gebracht werden können.Geringqualifizierte Arbeitslose mit oder ohne Migrationshintergrund sollten zu Tätigkeiten motiviert werden, die unserer Wirtschaft nutzen.Ein solches Abkommen würde auf unabsehbare Zeit unklare Verhältnisse für die Angeworbenen und alle Beteiligten schaffen. Das brächte viel vermeidbare Bürokratie mit sich und wäre angesichts der vielen in Deutschland lebenden Arbeitslosen unnötig und würde den sozialen Frieden stören."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130241/4490452