Die Energieversorgung gehört in einer immer umfassender digitalisierten und entstofflichten Weltwirtschaft zu den typisch kritischen Infrastrukturen. Elia System Operator (BE0003822393) bewegt sich deshalb in einem hochregulierten und politisch sensiblen Geschäftsfeld. Gleichwohl besitzt der belgische Stromtrassen-Betreiber noch vielfältige Entwicklungsoptionen, die sich aus der Optimierung der kombinierten Stromnetze im europäischen Verbund, aber auch aus der "grünen Nachhaltigkeitsbewegung' ergeben.Und gerade in Deutschland steht dies mit der Energiewende und dem aktuellen geringen Zielerreichungsgrad weit oben auf der politischen Agenda. Hinzu kommt in Deutschland, dass der Ausbau im Bereich der erneuerbaren Energien bereits seit einigen Monaten stockt.

