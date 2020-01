Wien (www.fondscheck.de) - Regula Stricker, bisher Global Head of Channel + Content Marketing bei Jupiter Asset Management in London, hat die Fondsgesellschaft Ende vergangenen Jahres verlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Trennung sei einvernehmlich verlaufen, wie "FONDS professionell ONLINE" erfahren habe. Stricker sei 2013 zu dem Vermögensverwalter gestoßen. Weitere Karrierestationen würden State Street und M&G umfassen. (13.01.2020/fc/n/p) ...

