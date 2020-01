BERLIN (Dow Jones)--Die Große Koalition ist beim Streit um die Grundrente für Geringverdiener offenbar einer Einigung nähergekommen. Der entsprechende Gesetzentwurf sei "in der Frühkoordinierung" und die notwendigen Gespräche dazu liefen, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Sowohl das Kanzleramt als auch das bei dem Entwurf federführende Arbeitsministerium von Hubertus Heil (SPD) seien "zuversichtlich, dass die Grundrente zeitnah im Kabinett beschlossen werden" könne.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hatte am Freitag erklärt, dass die Vorlage möglicherweise noch in diesem Monat im Kabinett beschlossen werden könne. Es gehe lediglich noch "um die Präzisierung der technischen Umsetzung", sagte Braun dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit der Grundrente sollen den Plänen zufolge ab 2021 rund 1,5 Millionen bedürftige ältere Menschen mehr Geld erhalten.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2020 07:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.