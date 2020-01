Soll eine Immobilie in der Familie übertragen werden, kann Erbschaft-, Schenkung- oder Grunderwerbsteuer anfallen. Besonders riskant ist der Übertrag zwischen Geschwistern. Doch oft gibt es Lösungen.

Nicht erst seitdem Deutschland einen Immobilienboom erlebt, geht es bei Haus und Wohnung schnell um hohe Werte. Soll eine Immobilie daher in der Familie weitergereicht werden - zu Lebzeiten oder auch als Erbe -, fordert das Finanzamt oft Steuer ein.

Im Fokus steht dabei die Schenkung- oder Erbschaftsteuer. Besondere Regeln gelten für das sogenannte Familienheim: Wenn ein Ehepartner oder auch Kinder eine geerbte Immobilie wenigstens zehn Jahre lang nutzen, um darin selbst zu wohnen, kann diese komplett steuerfrei bleiben - unabhängig von ihrem Wert. Bei Kindern wird die Steuerbefreiung allerdings auf 200 Quadratmeter Wohnfläche begrenzt. Eine größere Immobilie bliebe nur anteilig steuerbefreit.

Doch nicht immer kommt ein Bezug der Immobilie infrage. Schnell droht dann doch Erbschaftsteuer. Im schlechtesten Fall, etwa bei entfernt Verwandten oder gar nicht Verwandten, bleiben nur 20.000 Euro steuerfrei. Darüber sind je nach Wert des übertragenen Gegenstands 30 bis 50 Prozent Steuer fällig. Aber auch bei naher Verwandtschaft, etwa unter Geschwistern, ist der Übertrag keinesfalls immer steuerfrei. Während die Freibeträge beim Übertrag an den Ehepartner (500.000 Euro) oder das eigene Kind (400.000 Euro) hoch sind, profitieren Geschwister auch nur von 20.000 Euro Freibetrag. Darüber fallen bei ihnen 15 bis 43 Prozent Steuer an. Die Steuerregeln für Überträge zu Lebzeiten (Schenkungen) und mit dem Tod (Erbschaften) sind dabei weitgehend identisch.

Vorteilhafte Kettenschenkung

In unserem wöchentlichen Newsletter "Recht & Steuern" haben wir schon einige Strategie beschrieben, wie sich die Erbschaft- oder Schenkungsteuer senken oder vermeiden lässt. Eine Option sind Kettenschenkungen, etwa für den Immobilienübertrag an Schwiegertochter oder Schwiegersohn.

Die Idee dahinter: Wollte jemand Schwiegertochter oder Schwiegersohn mit einem größeren Geschenk bedenken, blieben ebenfalls nur bis zu 20.000 Euro Gegenwert steuerfrei. Auf indirektem Weg kann sehr viel mehr steuerfrei übertragen werden. Die Person würde den Vermögenswert dabei erst dem eigenen Kind übertragen (400.000 Euro Freibetrag), das ihn dann wiederum dem Ehepartner übertragen könnte (500.000 Euro Freibetrag).

Dass eine solche Kettenschenkung grundsätzlich zulässig ist, hat der Bundesfinanzhof bereits entschieden: Wichtig sei nur, dass beim ersten Übertrag ans eigene Kind, dieses auch wirklich über den Vermögenswert verfügen kann. Es darf nicht zur Weiterübertragung verpflichtet werden. Dann müssten beide Schenkungen, selbst bei einem Übertrag am gleichen Tag, separat betrachtet werden und es bleibe bei den Steuervorteilen (II R 37/11). So könnte also bis zu 400.000 Euro an Vermögen schenkungsteuerfrei von einem Elternteil ans Schwiegerkind übertragen werden.

Beim Übertrag zwischen Geschwistern hingegen hilft eine Kettenschenkung eher nicht weiter. Denn im ersten Schritt müsste das eine Kind, den Vermögenswert - etwa die Immobilie - zurück an die Eltern übertragen, sofern diese noch leben. Bei Schenkungen zu Lebzeiten steht ihnen dafür aber auch nur ein Schenkungsteuer-Freibetrag von 20.000 Euro zur Verfügung, also genauso viel wie bei der direkten Schenkung zwischen den Geschwistern. Dass die zweite Schenkung dann dem hohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...