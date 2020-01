Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinegrippe in China treibt die Preise - und chinesische Kleinbauern in den Ruin. Zu den Profiteuren zählen bislang deutsche Schlachter wie Tönnies. Doch die Seuchengefahr rückt näher.

Wang Chao wird den Tag nicht vergessen, als die Lastwagen kamen. Es geschah im Morgengrauen, und es waren zwölf: "Sie haben alle Tiere abgeholt", sagt er, erst tonlos, dann mit zitternder Stimme: "Und dann haben sie sie begraben."

Wang, 69, wohnt seit Jahrzehnten neben einer Schweinefarm in der Nähe von Shanghai. Er trägt Gummistiefel und eine leichte Daunenweste, geht zwischen ein paar Gänsen langsam über sein Grundstück und zeigt auf ein Tor - auf den Tatort. Dahinter seien die Schweine mit Stromschlägen getötet und auf die Laster geworfen worden. Man habe sie dann einige Hundert Meter weiter, an einem Feldweg, in ein Erdloch gekippt. Es ging ganz schnell. Tausende Schweine, im Handumdrehen entsorgt. Die Arbeiter versiegelten die Grube mit einer Gipsmasse. Sie zogen einen Zaun um das fast zwei Fußballfelder große Todesareal. Dann herrschte Ruhe.

Viele dieser Dramen spielen sich derzeit in China ab. Seit August 2018 wütet hier die Afrikanische Schweinepest (ASP). Der Schock sitzt tief, der Schaden ist immens: Nirgendwo sonst auf der Welt werden mehr Schweine gezüchtet, verarbeitet und verzehrt. Inzwischen grassiert das Virus auch in Vietnam, Südkorea, Russland, Polen, Belgien, Rumänien und in der Ukraine - und wer weiß, vielleicht bald auch in Deutschland. Noch profitieren deutsche Züchter, Mäster und Fleischproduzenten wie Tönnies von der Krise; nach Jahren des Abschwungs steigen die Preise. Weltweit gehen jedes Jahr rund 100 Millionen Tonnen in den Konsum, Konzerne konkurrieren um einen Multimilliardenmarkt. Auch US-Präsident Donald Trump spielt die Schweinepest in die Karten. Doch eine Seuche kennt keine Grenzen - und was, wenn sie sich weiter ausbreitet?

Ende Dezember wurden in Polen acht tote Wildschweine gefunden - eines davon in der Nähe der Kleinstadt Zary, südöstlich von Cottbus in Brandenburg, kaum 20 Kilometer jenseits der Grenze. Ein Ausbruch auf deutscher Seite unter Wild- oder Hausschweinen hätte für die Branche verheerende Folgen. Beim ersten Nachweis verlöre Deutschland den Status "seuchenfrei" - es drohten Exportstopps in Drittländer. Innerhalb der EU wäre der Handel mit Schweinen weiterhin möglich - sofern das Fleisch nicht aus unmittelbar betroffenen Zonen stammte und damit Transportverboten unterläge.Die Afrikanische Schweinepest ist aggressiv und widerstandsfähig. Das Virus ist für Menschen ungefährlich, für Schweine tödlich. Trotz intensiver Forschung gibt es kein Heilmittel - keinen Impfstoff und kein Medikament. Alles, was den Behörden bleibt, sind Schutzmaßnahmen, etwa mobile Elektrozäune entlang der Landesgrenzen. Grassiert die ASP, "sterben in der Regel fast alle infizierten Schweine", sagt Frank Greshake, Chef der Schweinevermarktung Rheinland in Sonsbeck am Niederrhein, während es "bei der klassischen Schweinepest" verschiedene Krankheitsverläufe gebe, die Sterberate variiere. Ein weiterer Unterschied: Das ASP-Virus infiziert über Blut und Gewebe, nicht über Kot, wie das klassische Virus. Es überlebt oft monatelang in Fleisch oder Wurst - auch tiefgefroren.

Landwirte meldeten die ersten infizierten Tiere im August 2018 in der nordostchinesischen Provinz Liaoning. Die Behörden reagierten mit Transportverboten, Zwangsschlachtungen und Quarantänen. Stoppen konnten sie das Virus nicht. Knapp die Hälfte des Bestandes, etwa 200 Millionen Schweine, sind seither in China getötet worden. Zum Vergleich: In Europa liegt der Bestand bei knapp 150 Millionen Tieren.

Wie gesagt: Noch profitiert Deutschland von der Seuche. Hiesige Schlachthöfe exportierten in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 rund 400.000 Tonnen Schweinefleisch nach China - 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Mäster kassieren derzeit rund zwei Euro pro Kilo Schlachtgewicht - vor einem Jahr waren es noch weniger als 1,40 Euro (siehe Grafik). Doch mit den fetten Gewinnen hat es schlagartig ein Ende, sollte die ASP in Deutschland ausbrechen.

Ende des Preisparadieses

Klaus Sicking sitzt rund 700 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze noch recht entspannt bei Kaffee und Mandarinenkuchen in seiner Küche. Der 41-jährige Landwirt betreibt einen Hof in Reken im Münsterland. Sicking baut Getreide und Gemüse an, züchtet und mästet Schweine. 300 Sauen bringen hier jedes Jahr rund 6000 Ferkel auf die Welt. Die Schnitzel und Filets landen in den Theken von Edeka-Märkten, in Restaurants und Kantinen von Aramak und EssArt.

Sicking weiß, was auf ihn zukommen könnte. Er hat schon die Schweinepest 2006 mitgemacht. Sein Betrieb war damals nicht direkt betroffen, wohl aber ein Kollege in der Nähe. Also lag auch sein Hof in der Sperrzone, und Sicking durfte keine Tiere verkaufen oder transportieren. "Alle zwei Wochen wurden rund 400 Ferkel geboren", erinnert er sich: "Sie können sich vorstellen, was hier nach zehn Wochen Quarantäne los war." Die Schweine vermehrten sich, wurden größer und fetter, "wir hatten sie auf den Gängen liegen und in Gebäuden, die dafür nicht vorgesehen waren". Es war eine furchtbare Zeit. Wochenlang keine Einnahmen, stattdessen Mehrkosten für Futter, Strom, Personal. Und überall Schweine.

Im Falle eines ASP-Ausbruchs würde Sicking wieder Lagerhallen ausräumen und zusätzliches Futter ordern müssen. ...

