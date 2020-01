New YorkFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Entspannung in Nahost gab den Aktienbörsen im Wochenverlauf einen deutlichen Schub, so die Experten von Union Investment. Der MSCI World habe 0,7 Prozent hinzugewonnen. In den USA hätten sowohl Dow Jones Industrial Average und S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) als auch der Technologieindex Nasdaq-Composite neue Höchststände erzielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...