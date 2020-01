Las Vegas (ots/PRNewswire) - HONOR wird von IDG zu einer der führenden 15 internationalen Smartphone-Marken des Jahres ("Top 15 Global Smartphone Brand of the Year") gewähltDie globale Technologiemarke HONOR wurde auf der CES 2020 von internationalen Medien und Organisationen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Dies ist nicht nur ein Gütesiegel für seine branchenführenden Produkte und hochmodernen Technologien, sondern unterstreicht auch seine solide Geschäftsentwicklung und internationale Markenbekanntheit.Die HONOR MagicWatch2, die zweite Generation des intelligenten Gesundheitsassistenten mit 14-tägiger Akkulaufzeit, wurde von den international führenden Medienbetrieben Android Headlines, PocketNow und Ubergizmo als bestes Produkt der CES 2020 ("Best of CES 2020") ausgezeichnet. Auch das HONOR Band 5 Sport, ein All-in-One-Fitness-Tracker, wurde von Android Authority mit einem CES 2020 Spotlight Award zu einem der Spitzenprodukte der diesjährigen CES gekürt.Außerdem wurde HONOR von IDG aufgrund seiner Innovationsleistungen im Bereich 5G zu einer der führenden 15 internationalen Smartphone-Marken des Jahres ("Top 15 Global Smartphone Brand of the Year") und zur internationalen 5G Smartphone-Innovationsmarke ("Global 5G Smart Phone Innovation Breakthrough Brand") gewählt.2019 erfuhr HONOR bedeutsames Wachstum in seinen Auslandsmärkten, wobei die Lieferungen für Smartphones laut IDC im Vergleich zum Vorjahr alleine in den ersten drei Quartalen um 21 % zunahmen[1]. Dank seiner erfolgreichen und zukunftsweisenden IoT-Strategie 1+8+N konnte HONOR für den gleichen Zeitraum im Vorjahr beim Versand von Wearables ein kolossales Wachstum von 1333 % verzeichnen[2]. Die Marke festigte weiterhin ihre Führungsposition in Schlüsselmärkten. In Russland sicherte sich HONOR sogar einen Marktanteil von 25 %[3]."Es ist uns eine große Ehre von IDG zu einer der branchenweit führenden Marken ernannt worden zu sein. Dies ist eine Anerkennung unserer erfolgreichen 1+8+N-Strategie, mit der wir ein Ökosystem integrierter intelligenter Produkte aufbauen und einen Weg für eine wirklich vernetzte Gesellschaft ebnen möchten. HONOR wird weiterhin als Innovationsmotor für die Branche dienen und eine entscheidende Rolle für die Beschleunigung von 5G- und Smart Living-Entwicklungen spielen", so George Zhao, Präsident von HONOR.Mit Blick auf 2020 und die weitere Zukunft widmet sich HONOR der Entwicklung weiterer ausgezeichneter bahnbrechender Technologie, von PCs, Wearables und Smart Audio bis hin zu intelligenten Bildschirmen. Folgen Sie uns auch weiterhin für Neuigkeiten von HONOR.Informationen zu HONORHONOR ist eine führende Technologiemarke. Die Marke soll die Anforderungen der Digital Natives erfüllen und bietet internetoptimierte Produkte mit erstklassiger Benutzererfahrung, die zu Aktivitäten inspirieren, Kreativität fördern und den jungen Menschen ermöglichen, ihre Träume zu erfüllen. Dazu präsentiert sich HONOR mit einem außergewöhnlichen Konzept: Das Unternehmen beweist den Mut, neue Wege zu gehen und alles Nötige zu unternehmen, um seine Kunden mit den neuesten Technologien und Innovationen zu versorgen.Besuchen Sie uns online auf der HONOR-Website unter www.hihonor.com (http://www.hihonor.com/) oder folgen Sie uns auf:https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/https://www.youtube.com/honorglobal [1]IDC-Bericht,Q1-Q3 2019[2]IDC-Bericht,Q1-Q3 2019,basierend aufWachstumdurch HONORSmart WatchundBand-Produkte[3]IDC-Bericht,November 2019 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1075449/HONOR_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1075451/HONOR_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1075450/HONOR_3.jpg Pressekontakt:Eliza Cheung+852-2963-5683Eliza.Cheung@bcw-global.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118003/4490739