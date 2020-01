Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der für Deutschlands Privatbanken zuständige Verband BdB hofft darauf, dass sich die EU unter deutscher Präsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte auf eine bankenfreundliche Umsetzung des Eigenkapitalstandards Basel 3 verständigen wird. Dabei geht es dem Verband vor allem darum, den sich abzeichnenden starken Anstieg der Eigenkapitalanforderungen bei Immobilien- und Mittelstandskrediten zu verhindern.

Basel 3 sieht höhere Eigenkapitalanforderungen für zwei Geschäftsfelder vor, die für deutsche Institute besonders wichtig sind: Immobilien- und Mittelstandskredite. Sie dürften sich verteuern, weil Banken nach Basel 3 aus der Anwendung von Modellen bei der Ermittlung der risikogewichteten Aktiva (RWA) nur noch begrenzten Nutzen ziehen dürfen.

Konkret dürfen die RWA das im so genannten Standardansatz ermittelte Niveau in der Modellberechnung um höchstens 27,5 Prozent unterschreiten. "Bei Mittelstands- und Immobilienfinanzierung gibt es die Möglichkeit, zu besseren Ergebnissen zu kommen", sagte BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig bei der Pressekonferenz zum Jahresauftakt 2020 in Frankfurt.

Die Eigenkapitalanforderungen an Banken setzten sich aus denen der so genannten ersten Säule - bestimmt für alle Banken durch die Regeln des Baseler Ausschusses - und denen der zweiten Säule - individuell bestimmt durch den Aufseher EZB - zusammen. Ossig hofft, dass sich der Gesetzgeber dazu überreden lässt, zusätzliches Eigenkapital der so genannten zweiten Säule in der ersten Säule anzuerkennen. Der BdB nennt dieses Konzept "second backstop". "Wir haben Pillar-2-Kapital, das wir nutzen könnten, um die Baseler Anforderungen zu erfüllen", sagte er.

Entscheidend wird sein, wie sich der europäische Rat zu diesem Vorschlag stellt. Ossig verwies darauf, dass das französische Finanzministerium kürzlich ein Rechtsgutachten abgegeben habe, dass den BdB-Vorschlag für rechtskonform erkläre. Die Europäische Zentralbank (EZB) als Aufsicht über Säule 2 habe sich bisher noch nicht klar geäußert.

Andrea Enria, der Chef der EZB-Bankenaufsicht, hatte kürzlich gesagt, dass die EZB bei ihren Anforderungen keine Modellrisiken mehr einkalkulieren wird, die bereits in Säule eins berücksichtigt wurden. "Wir werden alle überlappenden Kapitalzuschläge aus Säule zwei streichen, wenn die Risiken bereits vom Output Floor oder anderen Maßnahmen abgedeckt sind, die die Nutzung interner Modelle einschränken", sagte Enria.

January 13, 2020

