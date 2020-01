Mainz (ots) -Dienstag, 14. Januar 2020, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Charlotte Potts (5.30 bis 7.00 Uhr),Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Green Deal der EU - Billionen fürs KlimaBND-Gesetz - Spionage gegen Journalisten legal?Krisentreffen bei den Royals - Was wird aus Harry und Meghan?Manfred Weber (EVP) im Gespräch - Green DealDienstag, 14. Januar 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Gayle Tufts, EntertainerinWohngeld beantragen - Es gibt einiges zu beachtenNagellackentferner im Check - Pads oder Tropfen? Was ist besser?Saibling auf Chinakohl - Ein Rezept von Armin RoßmeierDienstag, 14. Januar 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGrenzpolizei Osnabrück - An der niederländischen GrenzeExpedition Deutschland: Hamburg - Aus dem Irak nach DeutschlandVersteckte Preiserhöhungen - Mogelpackung des JahresDienstag, 14. Januar 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagKim und Michael in Vietnam - Die Deutschen betreiben ein HostelDienstag, 14. Januar 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSchlagerstars und die "ZDF Hitparade" - Jubiläum beim "smago! AWARD"Fashion Week in Berlin - Prominente Gäste mit ModeverstandTrauerfeier für Jan Fedder in Hamburg - Freunde und Fansverabschieden sichDienstag, 14. Januar 2020, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtKriegsangst am Golf - Chronologie einer EskalationNach der Ermordung des iranischen Generals Soleimani eskalierte derKonflikt zwischen dem Iran und den USA. Inzwischen bemühen sich beideSeiten zwar um eine Beruhigung der Lage, doch die Folgen destödlichen Drohnenangriffs sind dramatisch. DeutscheSicherheitsexperten warnen bereits vor Anschlägen radikaler Iranerauf amerikanische Ziele in Deutschland, zum Beispiel auf denMilitärstützpunkt Ramstein. Die US-Drohne, die Soleimani tötete,könnte von dort aus in den Irak gestartet sein. Und nachdem der Irannun eingestanden hat, für den Abschuss eines ukrainischenVerkehrsflugzeuges verantwortlich zu sein, sind die 176 Menschen anBord unschuldige Opfer des Konflikts zwischen dem Iran und den USA."Frontal 21" über die Kriegsangst am Golf und die Chronologie einerEskalation.Datenkrake Auto - Spione rund ums LenkradBeim Autofahren sollen zunehmend Assistenzsysteme das mobile Lebenerleichtern. Damit verbunden: immer mehr Sensoren und Kameras im undam Auto. Doch was passiert mit den Daten, wer bekommt sie, werverarbeitet sie, und was weiß der Kunde eigentlich davon? "Frontal21" über private Daten und Bewegungsprofile von Autofahrern, die zumbegehrten Gut werden.Kinderfänger im Netz - Schützen Gesetze vor Missbrauch?Der Versuch des Cybergroomings, also wenn Erwachsene mit dem Ziel derAnbahnung sexueller Absichten Kinder im Internet kontaktieren, sollnach dem Willen der Bundesregierung künftig strafbar sein.Experten gehen davon aus, dass jedes Kind bereits Erfahrungen mitCybergrooming gemacht hat. Der Bundestag wird daher voraussichtlichnoch in dieser Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderungdes Strafgesetzbuches beschließen. Demnach soll es künftig schonstrafbar sein, wenn ein Erwachsener nur glaubt, mit einem Kind zukommunizieren, aber tatsächlich mit einem verdeckten Ermittler derPolizei oder mit den Eltern Kontakt hat. "Frontal 21" über die Frage:Was kann das Gesetz bewirken und was nicht?Ausblick auf das Jahr 2020 - Kann Deutschland zuversichtlich sein?Geht es nach der Bundeskanzlerin, haben wir nichts zu befürchten: DieMenschen in Deutschland könnten zuversichtlich sein, so Angela Merkelin ihrer Neujahrsansprache, "dass die 20er Jahre des 21. Jahrhundertsgute Jahre werden". Doch längst nicht für alle Menschen in unseremLand brechen goldene Zeiten an. Das zeigen Themen aus "Frontal21"-Sendungen vom vergangenen Jahr: Grundrente, Niedriglöhne,Klimawandel, Digitalisierung und mehr. Vieles davon wird uns 2020wiederbegegnen."Frontal 21" blickt zurück und gemeinsam mit Menschen, über die 2019berichtet wurde, auch nach vorn. Was hat sich für sie verändert, undwie sieht ihr persönlicher Ausblick aus?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4490762