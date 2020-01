Machte sich der DAX im Laufe der letzten Handelswoche noch auf in Richtung Allzeithoch, backt der Deutsche Leitindex zu Beginn der Handelswoche kleinere Brötchen. Bei einem Minus von knapp 0,2 Prozent steht der DAX am frühen Nachmittag bei rund 13.460 Punkten - das Niveau von bis zu 13.529 Punkten am Morgen ließ sich im weiteren Verlauf nicht halten. Aber auch ein zwischenzeitliches Abrutschen auf 13.420 Punkte wurde wieder korrigiert. Wirecard legt zu - Siemens zwiegespalten Den DAX-Konzern Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...