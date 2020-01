Die Stimmung an den Aktienmärkten ist gut - weitere Kurstreiber womöglich voraus. So sorgt der Start der Berichtssaison in dieser Woche für frische Impulse, Rückenwind verleiht zudem das Handelsabkommen zwischen den USA und China. Wie agieren die Derivateanleger auf diesem Niveau? Welchen Themen beschäftigen sie neben DAX, Gold und Öl? Einschätzungen von Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas.