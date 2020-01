Washington (ots/PRNewswire) - Die Brand USA Travel Week Europe 2020 findet vom 21. bis 25. September im Konferenzzentrum Etc Venues County Hall, London, stattHeute wurden Details rund um die Brand USA Travel Week Europe 2020 veröffentlicht. Die größten Akteure der US-amerikanischen und europäischen Reiseindustrie werden sich erneut treffen, um Trends, Herausforderungen, Innovationen und Möglichkeiten zur Steigerung von internationalen Besuchern in den Vereinigten Staaten zu diskutieren. Die Brand USA Travel Week Europe findet von Montag, 21. September bis Freitag, 25. September 2020 im Konferenzzentrum Etc Venues County Hall, London, statt. Anmeldungen für Aussteller und Einkäufer werden ab sofort entgegengenommen, wobei die Anmeldungsfrist für Aussteller am 31. März 2020 und für Einkäufer am 17. Juni 2020 endet."Brand USA Travel Week Europe wurde 2019 mit großem Erfolg eingeführt und präsentierte das vielfältige Angebot an Reiseerlebnissen in den Vereinigten Staaten. Die Veranstaltung erwies sich als eine bahnbrechende Initiative für Brand USA und seine Partner", sagte Tom Garzilli, Chief Marketing Officer von Brand USA. "Brand USA Travel Week Europe hat die Art und Weise, wie die US-Reise-Community mit dem europäischen Markt umgeht, verbessert und authentischere Verbindungen und Geschäftsmöglichkeiten gefördert. Wir sind bestrebt, sowohl Ausstellern als auch Einkäufern im Jahr 2020 ein noch größeres Erlebnis zu bieten."Die Brand USA Travel Week Europe feiert das vielfältige Angebot an Reiseerlebnissen in den 50 US-Bundesstaaten, fünf Territorien und dem District of Columbia. Die Veranstaltung im Jahr 2020 bietet kuratierte B2B-Termine zwischen US-Ausstellern und europäischen Einkäufern, eine überzeugende und informative Enrichment Series und eine Reihe außergewöhnlicher Abendveranstaltungen, die die Teilnehmer begeistern, aufklären und unterhalten werden."Europa ist seit langem ein wichtiger Markt für die Vereinigten Staaten und die Brand USA Travel Week Europe ist ein klarer Beweis für unser anhaltendes Engagement, die Besucherzahlen aus dieser Region zu steigern. Die Initiative bringt die Vereinigten Staaten auf die europäische Bühne in einem wirklich einzigartigen Geschäftsumfeld und positioniert die USA als ein erstklassiges Reiseziel, da wir darauf abzielen, Besuche, Ausgaben und Marktanteile zu erhöhen", fügte Christopher L. Thompson, President und CEO von Brand USADie Brand USA Travel Week Europe wird jedes Jahr in einer anderen Stadt Europas stattfinden. Als zukünftige Ausführungsorte wurden für 2021 Deutschland, 2022 Großbritannien, 2023 Frankreich, 2024 Großbritannien und 2025 die Niederlande festgelegt.Weitere Informationen über Brand USA Travel Week Europe finden Sie unter BrandUSATravelWeek.com.INFORMATIONEN ZU BRAND USA:Brand USA, die offizielle Destinationsmarketing-Organisation für die Vereinigten Staaten, wurde durch den Travel Promotion Act als erste öffentlich-private Partnerschaft des Landes gegründet, um die Vereinigten Staaten als erstklassiges Reiseziel zu bewerben und die US-Reiserichtlinien und -verfahren an Reisende weltweit zu kommunizieren. Die Mission der Organisation ist es, die internationalen Besuche in den USA zu erhöhen, um die US-Wirtschaft anzukurbeln und das Image der Vereinigten Staaten weltweit zu verbessern. Das im Jahr 2010 als Corporation for Travel Promotion ins Leben gerufene gemischtwirtschaftliche Unternehmen nahm im Mai 2011 seine Tätigkeit auf und firmiert unter dem Namen Brand USA. Laut Studien von Oxford Economics haben die Marketinginitiativen von Brand USA in den letzten sechs Jahren dazu beigetragen, 6,6 Millionen zusätzliche Besucher in den USA zu begrüßen, was der US-Wirtschaft mit einem Gesamteffekt von mehr als 21,8 Milliarden US-Dollar zugute kommt und im Durchschnitt fast 52.000 zusätzliche Arbeitsplätze in den USA pro Jahr schafft.Für Branchen- oder Partnerinformationen über Brand USA besuchen Sie TheBrandUSA.com. Um mehr über die USA und die grenzenlose Vielfalt amerikanischer Reiseerlebnisse und authentischer, reicher Kultur zu erfahren, besuchen Sie bitte die Verbraucher-Website von Brand USA VisitTheUSA.com und folgen Sie Visit The USA auf Facebook, Twitter und Instagram.Pressekontakt:Brand USAMonica CeballosDirectorConsumer & Trade Public Relations+1 202.536.2060MCeballos@TheBrandUSA.comoder Hills BalfourMark McCullochSenior Public Relations Director - UKIrland und Europa+44 (0) 207.593.1715MarkM@HillsBalfour.comOriginal-Content von: Brand USA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108315/4490879