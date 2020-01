Die Anleger am europäischen Aktienmarkt haben zu Wochenbeginn überwiegend vorsichtig agiert.London - Die Anleger am europäischen Aktienmarkt haben zu Wochenbeginn überwiegend vorsichtig agiert. Der EuroStoxx 50 konnte am Montag seine anfänglichen Gewinne nicht halten und schloss 0,26 Prozent tiefer bei 3779,68 Punkten. Börsianer sprachen von einer eher abwartenden Haltung der Anleger, da in den USA in dieser Woche die Berichtssaison starte. Hoffnungen auf eine weitere Entspannung...

