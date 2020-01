Das Gesetzt der Börse ist, immer die Richtung einzuschlagen, mit der am wenigsten rechnen, damit möglichst viele enttäuscht sind. Ich nenne das immer das Börsengesetz. Die Mehrheit kann nie dabei sein. So kann auch jetzt der DAX nur über 13600 steigen, wenn die Mehrheit nicht mehr damit rechnet. Somit wird es um die 13600 erneut einen Seitwärtstrend, also einen Kampf geben. Vielleicht hat ja bereits ...

