Ein angemessenes Einkommen für alle Arbeitnehmer ist eines der erklärten Ziele der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. In ihrer Initiative, die an diesem Dienstag vorgestellt wird, weist die EU-Kommission auf das Armutsrisiko hin, das in Deutschland auch für Beschäftigte besteht.

"Größere Anstrengungen, wenn es um soziale Fairness und Wohlstand geht", hat sich Ursula von der Leyen für ihre fünf Jahre an der Spitze der EU-Kommission vorgenommen. Mit diesem Versprechen wurde die frühere deutsche Sozialministerin ins Amt gewählt. An diesem Dienstag erfolgt ein wichtiger Schritt hin zu dem, was von der Leyen unter einem sozialen Europa versteht: Die EU-Kommission startet eine Konsultation der europäischen Sozialpartner mit dem Ziel, in allen EU-Ländern einen Mindestlohn einzuführen. "Die Würde der Arbeit ist heilig", hat von der Leyen angekündigt und gefordert, dass die Mindestlöhne in den Mitgliedsländern einen "angemessenen Lebensstandard" sichern sollen.

Genau das ist nach Ansicht der EU-Kommission bisher nicht der Fall. In dem Dokument zur Konsultation, das der WirtschaftsWoche vorab vorliegt, betont die EU-Kommission, dass der deutsche Mindestlohn Empfänger in die Bedürftigkeit abrutschen lassen kann. "Zu den Ländern, in denen der Mindestlohn nicht ausreicht, um vor dem Armutsrisiko zu schützen, zählen Länder, in denen der Mindestlohn ...

